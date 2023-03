Inter, un difensore si avvicina? ‘La trattativa per il rinnovo non decolla’

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, un obiettivo per la difesa si avvicina. Lo scorso mese di gennaio, la società nerazzurra, ha provato a cedere Milan Skriniar al Paris Saint-Germain per evitare di perderlo sei mesi dopo a parametro zero. La trattativa, però, non è andata a buon fine perchè per i nomi candidati a sostituirlo non si è riusciti a intavolare dei discorsi in tempo.

Tanti erano i nomi che interessavano in viale della Liberazione: da Pavard a Tiago Djalò, fino a Chalobah. Per nessuno di questi c’erano i tempi tecnici per arrivare ad una conclusione rapida dell’affare. Ma in vista di giugno, uno dei nomi nella lista di Marotta e Ausilio, potrebbe tornare in auge e la conferma arriva anche da un dirigente della società di appartenenza.

Inter, a gennaio no, ma a giugno forse: un obiettivo per la difesa può tornare prepotentemente in auge

Come detto, dunque, l’Inter dovrà fare un rinnovamento importante per quanto riguarda la propria linea difensiva. E tra i nomi che interessano di più c’è quello del difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao. Il giocatore è in scadenza nel 2024 ed è in trattative con il club friulano per il rinnovo di contratto dal momento che è considerato un elemento imprescindibile per Sottil.

Ma il dirigente della società bianconera, in tal senso, è stato molto chiaro ad Udinese Tv e ha confermato che ‘la trattativa per il rinnovo non decolla’. Parole importanti che possono far guardare con fiducia alle pretendenti tra cui proprio l’Inter. Sul giocatore, però, bisogna tenere d’occhio la concorrenza del Napoli che è, anch’esso, molto interessato al difensore brasiliano.