Inter, ecco il bomber. E’ il più chiacchierato del momento

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/03/2023

L’Inter e il mercato, riflettori sempre accesi. La società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un bomber in vista del prossimo anno, date le situazioni incerte legate al futuro di Dzeko e Lukaku. Un nome affascina ed è accostato in queste ore con insistenza ai nerazzurri. Un profilo, peraltro, particolarmente chiacchierato, vista la scelta sorprendente di Mancini che ha visto come protagonista proprio il possibile obiettivo dell’Inter.

Parliamo di Mateo Retegui che, nelle prossime due partite della Nazionale italiana, potrebbe esordire con la maglia azzurra. Un’intuizione di Mancini, ma anche della stessa Inter, visto che – come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport – il ragazzo piace ai nerazzurri e non certo da oggi.

Inter, il retroscena. Retegui piace e non da ora. I dettagli

Un’idea concreta, stando alla ricostruzione della fonte. “I dirigenti di viale della Liberazione hanno già avuto contatti con l’entourage del ragazzo per ottenere un corridoio preferenziale e convincerlo della bontà del progetto tecnico che c’è su di lui”, si legge.

Ma qual è la strategia per accaparrarsi uno dei nomi del momento? “Al genitore, che è anche l’agente, è stato prospettato un percorso simile a quello di Lautaro che Retegui per “garra” e caratteristiche tecniche un po’ ricorda (è più alto di qualche centimetro…). Arriverebbe a Milano non per fare subito il titolare inamovibile, ma per diventare un punto di riferimento importante nel breve periodo”, l’analisi. Su Retegui anche altri club italiani, oltre alla Premier e alla Liga. L’Inter, però, può giocarsi la carta Colidio, gradita al Boca.