Inter, senti Zhang! Svela il futuro di Suning in società

L’Inter di Simone Inzaghi domani farà il suo esordio in Champions League contro il Real Madrid. Le due squadre si sono affrontate anche la passata stagione alla fase a gironi, bilancio tutto a favore dei blancos che si imposero in casa per 3 a 2, e vinsero anche il ritorno al San Siro per 2 reti a 0. Il match di domani verrà trasmesso esclusivamente su Prime Video, piattaforma streaming del colosso statunitense Amazon. In occasione del big match del San Siro, Steven Zhang ha voluto mandare un messaggio in via telematica a tutta la squadra, compresa anche la dirigenza e lo staff tecnico, per suonare la carica (potete leggere qui la nota dell’Inter).

Nel corso del suo messaggio, il presidente nerazzurro ha ribadito alla squadra e al management l'impegno e la volontà da parte della proprietà di mantenere l'Inter competitiva in tutte le manifestazioni e l'obiettivo di continuare a vincere.

Parole importanti da parte del numero uno interista, che allontanano le voci di cessione della società o di ridimensionamento circolate negli ultimi mesi e rassicurano tutto l’ambiente nerazzurro. L’intenzione di Steven Zhang è quella di restare al timone dell’Inter anche per il futuro per provare a proseguire il ciclo vincente aperto da Antonio Conte la passata stagione con la vittoria dello scudetto che mancava da ben undici anni.