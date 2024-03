Inter, scintille tra Asllani e Sanchez

di Redazione, pubblicato il: 23/03/2024

(Inter) Il fattaccio è successo durante l’amichevole tra Albania e Cile. A metà del primo tempo Sanchez è entrato duro su Asllani, un pestone sulla caviglia doloroso e che poteva avere conseguenze assai pericolose. La Gazzetta dello Sport riporta che “inizialmente i due sono rimasti a terra insieme. Poi Sanchez è stato ammonito e ha provato a scusarsi con Asllani, stizzito però dall’intervento del compagno all’Inter. L’ex Empoli è apparso chiaramente infastidito, ha stretto le spalle e chiuso la contesa con un gesto non particolarmente distensivo dopo la stretta di mano. Attimi di tensione tra due giocatori che condivido quotidianamente lo spogliatoio in nerazzurro: pace è poi stata fatta al termine del primo tempo, quando Alexis si è avvicinato al centrocampista e gli ha consegnato la sua maglia del Cile. Fortunatamente per Asllani, si è trattato solo di uno spavento.