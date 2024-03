Inter, Lautaro a brutto muso con i giornalisti argentini

di Redazione, pubblicato il: 23/03/2024

(Inter) L’Argentina regola in amichevole El Salvador con un rotondo 3 a 0. Lautaro è sceso in campo fin dall’inizio, 90 minuti senza trovare la via della rete ma con l’assist a Lo Celso nel terzo gol. Nel post partita il capitano nerazzurro è apparso infastidito dai giornalisti che gli facevano notare l’assenza del gol con la nazionale albiceleste.

“Lascio parlare la gente, a me interessa poco, io in ogni allenamento faccio vedere all’allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa…sia per partire da titolare che da subentrato…A volte il gol non arriva, oggi ci ho provato ma la palla non riusciva ad entrare. Ma continuerò a lavorare. Spero di andare in gol nella prossima partita e dimostrare a tutte quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano”.