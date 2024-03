Mercato Inter, quali movimenti in entrata e in uscita? Biasin rivela le mosse nerazzurre

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/03/2024

Mercato Inter, Biasin parla delle prossime mosse in entrata e uscita. In casa nerazzurra, con un campionato alla portata visti i punti di distacco dalla seconda in classifica, si pensa già a programmare la prossima stagione. Dopo gli arrivi certi a parametro zero di Zielinski e Taremi, la società nerazzurra sta cercando di capire quali altri mosse sono possibili per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Proprio di questo, intervenuto ai microfoni di Tv Play, il giornalista vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha descritto lo stato dell’arte della programmazione della dirigenza interista, parlando di quelli che potranno essere i possibili movimenti in entrata per Inzaghi e la rosa nerazzurra che vuole diventare ancora più forte e completa.

Ecco le parole di Biasin: “I nerazzurri non hanno mai fatto un tentativo per prenderlo in passato, questo posso assicurarvelo. Credo che lui sia perfetto per giocare da solo in avanti, nel 3-5-2 non lo vedo bene per esempio. Gudmundsson interessa all’Inter? Al momento non c’è nulla di concreto. Arriveranno Taremi e Zielinski a zero, quindi l’Inter si è già mossa se ci pensiamo. Non sono convinto che Dumfries possa lasciare l’Inter, Inzaghi per me non lo lascerebbe andare così facilmente. Sicuramente arriverà qualcuno in difesa”.