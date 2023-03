Inter, rinnovo di Bastoni in bilico? L’agente del ragazzo dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/03/2023

Inter, oggi il primo incontro per il rinnovo di Bastoni. Da tanto tempo, in casa nerazzurra, la questione rinnovi è al centro del dibattito della dirigenza e dei tifosi. Ci sono, infatti, tanti giocatori che andranno in scadenza la prossima estate. Ma attenzione anche alle scadenze imminenti, come quelle di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.

Se per il centrocampista turco l’epilogo per un prosieguo della sua avventura in nerazzurro sembra scontato, così non è per il centrale della Nazionale, il quale, in caso di mancato accordo con la società di viale della Liberazione, potrebbe essere ceduto a giugno, per evitare un nuovo caso Skriniar. Intanto, oggi, dopo il primo incontro, l’agente ha parlato e ha detto le intenzioni del ragazzo.

Inter, il rinnovo di Bastoni resta ancora in bilico: l’agente del ragazzo parla dopo il primo incontro

Dunque, oggi, è andato in scena il primo incontro tra la società nerazzurra e l’agente di Bastoni, Tullio Tinti. Proprio all’uscita dalla sede interista, Tinti ha rilasciato queste parole come riportate da Calciomercato.com: “Sono i primi incontri, stiamo parlando. Sicuramente ci sarà spazio anche nelle prossime settimane. E’ sempre stato un tifoso dell’Inter, quindi… Se i tifosi possono stare tranquilli? Non so perché dovrebbero essere agitati. Le voci le mettete in giro voi giornalisti, né io né Bastoni abbiamo mai detto certe cose. Il giocatore è tifoso interista e ha grande interesse di rimanere all’Inter”.

Saranno anche i primi incontri, ma la svolta deve arrivare entro fine stagione se si vorrà proseguire insieme. Tutti sono a conoscenza delle possibilità economiche nerazzurre e, dunque, per trovare un accordo, bisognerà trovare necessariamente una quadra. Insomma, nonostante le parole dell’agente, parecchio conciliatorie, la partita è ancora aperta in un senso o nell’altro. Se non si arriverà al rinnovo, ecco che la cessione potrebbe essere l’unica via.