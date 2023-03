Inter, la situazione di Calhanoglu preoccupa. Inzaghi corre ai ripari

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/03/2023

Inter, continua la maledizione nazionali. Questa volta a tornare a Milano infortunato è Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco ha dovuto abbandonare la gara tra la nazionale di Ankara e la Croazia valevole per qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo appena 38 minuti il giocatore nerazzurro ha dovuto alzare bandiera bianca chiedendo il cambio. La partita è poi finita due a zero per la Croazia con doppietta dell’ex interista Mateo Kavacic. L’altro nerazzurro in campo Marcelo Brozovic ha giocato invece per tutti i novanta i minuti.

Domani Calhanoglu, come riporta Sky Sport, effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortuinio che però non sembra essere di poca entità. Inter, Sky Sport prevede uno stop di almeno 15 giorni per il turco. Si spera di recuperarlo per l’andata di Champions a Lisbona.

Per la tv sportiva satellitare è assai probabile che potrebbe esserci uno stop di almeno 15 giorni. Stop pesantissimo quello che vedrà il turco lontano dal campo proprio nel mese clou della stagione dove i nerazzurri saranno chiamati agli straordinari. L’obiettivo è quello i averlo disponibile per la partita di andata dei quarti di Champions League contro il Benfica in Portogallo l’11 aprile.