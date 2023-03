Inter, sono i tifosi a farti ricca. Il record è impressionante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/03/2023

Inter, in tempi di vacche magre il supporto dei tifosi alla causa nerazzurra è a dir poco sbalorditivo.

Come riporta il Corriere dello Sport i numeri non lasciano alcun dubbio. Per la sola Serie A il San Siro nerazzurro ha fatto registrare una media pari a 72.381 spettatori per match, la più alta nel massimo campionato. Dietro i nerazzurri ci sono i cugini del Milan. Anche loro viaggiano sera i 70 mila spettatori, per la precisione 72153.

Ad oggi il club di Zhang ha superato la barriera del milione di spettatori nelle gare casalinghe. Il totale al momento è di 1.013.329, questo solo in campionato. È l’unico club che vanta un totale a 7 cifre. Inter, è record di spettatori in casa. Superato il milione di tifosi allo stadio, si punta ad almeno 60 milioni di introiti dai tagliandi staccati.

I numeri infatti vengono confermati per le partite di Champions League e quelle di Coppa Italia. Ondata di passione che si traduce in una super boccata di ossigeno per le casse della società. Nell’ultimo bilancio quello riferito alla scorsa stagione, condizionato ovviamente dalle limitazioni dovute al covid, la voce ricavi da stadio vedeva un incasso di 41,7 milioni di euro. Ammontare già superato in questa stagione dopo la 14esima partita ospitata dal vecchio Giuseppe Meazza. Appare assai probabile che gli introiti derivanti dall’emissione dei biglietti in questa stagione superino abbondandemente i 60 milioni di euro. A questi andrà aggiunto l’incasso di almeno un’altro match casalingo di Champions League, sperando che diventino due.

L’andamento dei mesi precedenti con i continui sold out da stadio continuerà anche ad Aprile. L’inter sarà attesa da un mese intensissimo di gare per tutte le competizioni. In campionato i nerazzurri ospiteranno Fiorentina, Monza e Lazio, in Champions il ritorno dei quarti contro il Benfica e in Coppa Italia il ritorno della semifinale contro la Juventus. Contro i viola già sono stati staccati oltre 70mila biglietti e anche per gli altri match si viaggia verso il tutto esaurito.