Bastoni Inter, sirene inglesi: individuato il sostituto (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/03/2023

Bastoni Inter, ombre sul futuro del difensore. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024 e al momento ci sarebbe parecchia distanza sul rinnovo.

Il classe ‘99 vorrebbe un aumento dell’ingaggio fino a 5,5 milioni di euro mentre l’offerta nerazzurra sarebbe ferma a 4 milioni di euro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Manchester City e Chelsea.

Bastoni Inter, si teme un altro caso Skriniar: Marotta corre ai ripari

L’obiettivo della società sarebbe quello di blindarlo ma nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare l’intesa entro la fine della stagione finirebbe automaticamente sul mercato in modo da evitare un altro caso Skriniar e non perderlo a zero.

Beppe Marotta nel frattempo avrebbe già individuato il suo possibile sostituto in Scalvini dell’Atalanta. Il difensore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, prezzo che potrebbe abbassarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica come il giovane Fabbian.