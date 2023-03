Inter, un big della Fiorentina mancherà sabato: il comunicato dei Viola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/03/2023

Inter, un big della Fiorentina mancherà per la partita di sabato. Brutte notizie per Vincenzo Italiano che, pochi giorni prima del big match contro la squadra nerazzurra, dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti. Si tratta di Luka Jovic, il quale starà fermo ai box a causa di un’infezione alle vie respiratorie.

Ecco il comunicato del club Viola: “Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo”.