Inter-Real Madrid, Inzaghi festeggia: arrivata notizia fondamentale

L'Inter avrà a disposizione Alessandro Bastoni nel match di Champions League, in programma domani 15 settembre, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Qui potrete leggere tutti i dettagli della gara.

Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sportmediaset, il calciatore ha recuperato dall'infortunio avvertito già nel ritiro con l'Italia di Mancini ed ha sostenuto tutto l'allenamento con la squadra. In questo articolo abbiamo monitorato la situazione del centrale.

Come ha già dichiarato Simone Inzaghi, l'ex Atalanta ha sostenuto un allenamento blando e dovrà accelerare nelle prossime ore. Potrebbe essere dunque al centro della difesa assieme a Milan Skriniar e Stefan De De Vrij. L'ultima parola spetterà sempre al tecnico che, se non dovesse rischiarlo, potrebbe pensare di inserire Federico Dimarco dal primo minuto con Ivan Perisic dirottato sulla fascia sinistra.

Non ci sarà, invece, Stefano Sensi dopo l'infortunio rimediato nella gara pareggiata con la Sampdoria. Problema al ginocchio per l'ex centrocampista del Sassuolo che dovrà stare fuori per almeno un mese. Scelte dunque quasi obbligate per Simone Inzaghi che dovrebbe sicuramente proporre ancora Brozovic e Barella. In ballottaggio, invece, ci sarebbero Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu.

In attacco, invece, l'unico sicuro del posto è Lautaro Martinez. L'argentino è ormai il calciatore centrale (ne parliamo qui) nel nuovo progetto nerazzurro.