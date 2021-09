ULTIM'ORA - Infortunio di Bastoni: il comunicato dell'Inter

Alessandro Bastoni salterà Sampdoria-Inter, terza giornata di campionato in programma domani (domenica 12 settembre, fischo d'inizio ore 12:30) a causa di un infortunio. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi, sabato, da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa (potete leggere qui).

In questi minuti sono arrivati nuovi, importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di uno dei tre pilastri della difesa nerazzurra: "Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami - si legge nel comunicato stampa diramato direttamente dall'Inter - hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì". La speranza di Inzaghi è quella di averla a disposizione per la sfida di Champions League di mercoledì 15 quando, a San Siro, arriverà i Real Madrid di Carlo Ancelotti.