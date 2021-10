Inter, parla Marotta: è chiarissimo sui rinnovi. A cominciare da Brozovic

"Rinnovo Brozovic? Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale". Tanto sintetico quanto efficace: è il messaggio di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter.

L'ad ha parlato ieri, sabato 2 ottobre, prima della gara contro il Sassuolo (qui potete rivivere le emozioni della partita). "Il passivo del club? È una situazione generale a livello europeo, dovuta alla contrazione causata dalla pandemia. Posso comunque garantire che l’Inter è in sicurezza finanziaria: stiamo pagando puntualmente gli stipendi" ha sottolineato Marotta. Il saldo degli emolumenti, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è infatti arrivato nel corso della giornata di mercoledì. L'ad ha sottolineato come "continuità e stabilità vengano prima di tutto. Questo è ciò che il management deve coniugare: la stabilità finanziaria con una rosa che deve rispettare la grande storia della società". Marotta si è soffermato anche sul di Oaktree. "Operazione avvenuta sopra la nostra testa per dare stabilità all’Inter: non entro nel merito, non sarebbe corretto. Ma - ha detto - mi preme dire che la famiglia Zhang ha profuso nel club investimenti per 700 milioni di euro e, anche se da lontano, ci fa sentire il proprio supporto. Noi siamo molto affiatati e siamo vicini alla squadra in questa stagione complicata".

Dopodiché Marotta ha affrontato il capitolo sui rinnovi. A cominciare da quello di Brozovic il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022. "Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale. Ci sono tempistiche da rispettare, fanno parte del nostro lavoro. Stiamo affrontando la tematica in modo tranquillo, dobbiamo essere concentrati sulla stagione. Da parte dei giocatori ci sono senso di responsabilità e attaccamento. Tutti meritano riconoscenza economica per quello che hanno dimostrato".