Live, Sassuolo-Inter 1-2: finita. Dzeko-Lautaro ribaltano il Sassuolo!

90' + 4' - Finisce qui! I nerazzurri, con un buon secondo tempo e grazie ai cambi, ribaltano la partita e conquistano tre punti fondamentali per la classifica

90' + 3' - Dimarco, lanciato in porta, mette in mezzo ma Dzeko viene anticipato: palla in corner

90' + 2' - Ci prova Barella da fuori: palla alta

90' - Quattro minuti di recupero

88' - Cambio per l'Inter: esce Lautaro, auotore del calcio di rigore, ed entra D'Ambrosio

87' - Ci prova Berardi da fuori, ma Handanovic salva in due tempi

86' - Fuori Frattesi, dentro Scamacca: il Sassuolo ci prova con il tutto per tutto

85' - Ripartenza di Barella che serve Dzeko, il bosniaco entra in area e prova a piazzarla di destro: palla alta

82' - La doppietta di Dzeko viene annullata dopo il controllo del Var per fuorigioco del bosniaco

77' - GOL DELL'INTER! - Dal dischetto va Lautaro che spiazza Consigli: vantaggio Inter!

74' - Calcio di rigore per l'Inter per fallo su Dzeko: il doppio check del VAR conferma il penalty per il contatto con Consigli che viene ammonito

74' - Cambio per il Sassuolo: fuori Djuricic e dentro Traore

73' - Ferrari anticipa di un soffio Dzeko servito da Darmian

70' - Ammonito Lopez per fallo su Lautaro

69' - Ammonito Barella per proteste

67' - Ammonizione per Perisic che ferma Djuricic in ripartenza

65' - Ammonizione per Muldur

64' - Cambio per il Sassuolo con Defrel che esce, al suo posto Raspadori

63' - Dagli sviluppi di un coner ci prova Barella da fuori. Palla alta

61' - Ci prova Perisic, ma la palla finisce alta. L'inerzia del match sembra cambiata dopo il pareggio

58' - GOL DELL'INTER! - Appena entrato Dzeko taglia alle spalle della difesa neroverde e sfrutta al meglio l'assist di Perisic: pareggio nerazzurro!

57' - Poker di cambi per l'Inter: dentro Vidal, Dzeko, Darmian e Dimarco. Fuori Correa, Dumfries, Bastoni e Calhanoglu

56' - Ci prova Brozovic al volo ma la palla colpisce Skriniar

55' - Riparte l'Inter con Barella: corner

53' - DOPPIA OCCASIONE SASSUOLO - Miracolo di Handanovic che blocca ad una mano il tentativo di Boga e poi, con l'aiuto di Bastoni, salva su Djuricic

51' - Ci prova ancora il Sassuolo con Boga, ma De Vrij libera

49' - Ripartenza Sassuolo che arriva davanti ad Handanovic: Rogerio calcia, ma lo sloveno devia a lato sul primo palo

45' - Si riparte!

Fine del primo tempo con l'Inter in difficoltà nel giro palla, mentre il Sassuolo si fa vedere maggiormente dalle parti di Handanovic e conduce per 1-0 grazie al rigore realizzato da Berardi

45' - OCCASIONE SASSUOLO - Errore di De Vrij che, cercando di servire il proprio portiere, serve Defrel che salta Handanovic in uscita e poi cade a terra. L'arbitro non interviene e fischia la fine del primo tempo

38' - OCCASIONE SASSUOLO - Miracolo di Handanovic che sfiora e toglie la palla di Berardi indirizzata quasi all'incrocio!

36' - Ci prova ora l'Inter, ma l'azione non va a buon fine: contatto in area per Skriniar, ma l'arbitro fa proseguire. Nello stesso momento ammonito Inzaghi per proteste

35' - OCCASIONE INTER - Sugli sviluppi della punizione battuta da Calhanoglu, Dumfries prova a rimettere in mezzo ma la palla viene allontanata da Defrel in prossimità della linea di porta

34' - Punizione per i nerazzurri per fallo di Lopez su Correa

31' - Dagli sviluppi del corner, dopo un batti e ribatti, ci prova Barella da fuori, ma Consigli para

30' - Angolo per l'Inter dopo una sortita in avanti di Bastoni. Difficoltà per i nerazzurri nel giro palla

27' - Continua il buon momento neroverde che prova con Lopez da fuori, ma la palla esce

25' - Perisic scatta e mette in mezzo per Correa, l'argentino viene anticipato

22' - GOL SASSUOLO - Handanovic intuisce l'angolo, ma Berardi non sbaglia e porta avanti il Sassuolo. È il 30esimo rigore siglato su 38 tentativi per lui

21' - Rigore per il Sassuolo per fallo di Skriniar su Boga entrato in area

20' - Il Sassuolo continua ad essere presente in area nerazzurra, ma le retroguardia libera

16' Sassuolo che pressa alto e guadagna un altro angolo

14' - Sassuolo che calcia in porta con Muldur, Perisic si mette davanti e palla che finisce in angolo

10' - Ci prova l'Inter con un calcio di punizione veloce a cercare Perisic, il croato però era in fuorigioco

7' - Ribaltamento di fronte con il Sassuolo che si presenta davanti ad Handanovic, ma lo sloveno manda in angolo

6' - OCCASIONE INTER! Calhanoglu per Lautaro che appoggia arretrato per Barella che con il destro calcia largo. L'Inter si fa vedere in avanti

3' - Primo calcio d'angolo per i nerazzurri

2' - Ripartenza nerazzurra, ma Calhanoglu viene anticipato da Consigli in uscita

1' - Pairetto fischia il calcio d'inizio!

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 Defrel. All. Dionisi

A disposizione: 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 18 Raspadori, 20 Harroui, 22 Toljan, 23 Traoré, 77 Kyriakopoulos, 91 Scamacca, 97 Henrique

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro; 19 Correa. All. Inzaghi

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian