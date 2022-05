Inter news, scelto il destino di Inzaghi: novità importante a fine stagione

Inter news; Inzaghi verso la riconferma.

Arrivato tra tanti dubbi, dopo l'addio di Antonio Conte, Simone Inzaghi ci ha messo poco meno di un anno a conquistare la piazza nerazzurra. L'Inter ha già vinto due titoli in questa stagione, ovvero Supercoppa italiana e Coppa Italia, entrambi contro la Juventus. Ed ora, a due giornate dal termine del campionato è ancora in lotta per lo Scudetto, decisiva sarà la sfida di questa sera contro il Cagliari (qui i convocati rossoblù). Insomma, Inzaghi ha conquistato già due titoli e punta al terzo, che potrebbe portare a Milano un triplete tutto italiano aprendo un ciclo vincente per i nerazzurri.

Resta però da definire il futuro del tecnico. Nei mesi scorsi si è spesso parlato di possibile rinnovo del contratto per Inzaghi, senza però ulteriori aggiornamenti visto che la società voleva capire se confermare o meno il tecnico. Dopo due titoli e una stagione nettamente positiva, che potrebbe chiudersi con la conferma dei Campioni d'Italia, la società ha scelto di rinnovare il contratto di Simone Inzaghi. Come riportato da Sportmediaset infatti, a fine stagione ci sarà un incontro decisivo tra l'Inter e l'allenatore, che porterà alla firma del rinnovo contrattuale.

Dunque novità importante sul futuro del tecnico che al momento è concentrato al 100% sulla lotta Scudetto. Questa sera i nerazzurri contro il Cagliari dovranno vincere assolutamente e per farlo Inzaghi si affiderà al Tucu Correa in attacco al posto di Edin Dzeko a fianco di Lautaro Martinez. Inoltre, ci saranno altri due cambi rispetto al match dell'Olimpico contro la Juventus (qui le probabili formazioni).