Cagliari Inter formazioni, Inzaghi pronto a cambiare l'attacco

A poche ore dal fischio d'inizio di Cagliari Inter, dal portale online della Gazzetta dello Sport si apprendono le probabili formazioni della sfida.

Gli uomini di Simone Inzaghi, freschi di trionfo in finale di Coppa Italia contro la Juventus, scenderanno in campo consapevoli del risultato finale della gara di San Siro tra il Milan capolista di Stefano Pioli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ancora in lotta per ritagliarsi un posto in Europa. Insomma, da un lato c'è chi resta speranzoso di un sorpasso all'ultima curva per conquistare la seconda stella, dall'altro chi come il Cagliari è alla disperata ricerca di punti preziosi per evitare di retrocedere in Serie B. La gara dunque, vedrà entrambe le squadre vogliose di vincere.

Nel frattempo, su gazzetta.it si leggono i nomi dei 22 uomini che dovrebbero scendere in campo alla Sardegna Arena dal primo minuto. Secondo la rosea, Alessandro Agostini (da poco subentrato all'esonerato Walter Mazzarri) si schiererà con un 3-5-2 composto da Cragno in porta e con la difesa formata da Ceppitelli, Lovato ed Altare. Sulle fasce dovrebbero prendere posto Bellanova e Lykogiannis, con Marin, Grassi e Rog che si andranno a posizionare in mezzo al campo. Il tandem d'attacco, vedrà duettare Joao Pedro e Pavoletti.

Per quanto concerne i nerazzurri, la formazione dovrebbe essere quasi come quella "tipo", con Handanovic tra i pali e i tre di difesa che saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni (quest'ultimo ha smaltito le noie muscolari alla gamba sinistra ed è pronto a riprendersi il posto da titolare). Sulle fasce agiranno Dumfries e Perisic con la mediana che sarà composta dal trio intoccabile formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Infine, per quanto riguarda il partner da affiancare a Lautaro, Correa sarebbe in sensibile vantaggio su Dzeko.