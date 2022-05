Cagliari-Inter, i convocati di Agostini: c'è un recupero importante per i sardi

Cagliari-Inter, stilata la lista dei convocati di Agostini.

L'Inter di Simone Inzaghi questa sera è impegnata a Cagliari contro i sardi. Sfida fondamentale per la lotta Scudetto, che arriva dopo il big match di pomeriggio tra Milan e Atalanta. Insomma i nerazzurri sono obbligati a vincere, pur sapendo il risultato dei cugini rossoneri. Inzaghi dunque in Sardegna deve portare via 3 punti fondamentali per la lotta Scudetto. Intanto il Cagliari ha rilasciato la lista ufficiale dei convocati per il match di questa sera. Tra le fila rossoblù, spunta un recupero fondamentale, quello di Nahitan Nandez. L'uruguayano, vecchio pallino interista, potrebbe scendere in campo questa sera.

Nei nerazzurri pronti tre cambi rispetto alla sfida contro la Juventus, ovvero dentro Bastoni, Dumfries e Correa al posto di D'Ambrosio, Darmian e Dzeko (qui le probabili formazioni). Mentre il Cagliari giocherà a specchio con un 3-5-2 guidato dalla coppia d'attacco Joao Pedro-Pavoletti. In porta Cragno, in difesa Ceppitelli, Lovato e Altare. Mentre a centrocampo giocheranno Bellanova a destra, Rog-Grassi-Deiola in mezzo e Lykogiannis a sinistra. Sfida sulla carta più facile per l'Inter rispetto al Milan, ma che non va sottovalutata. Il Cagliari si gioca ancora la permanenza in Serie A e un'eventuale sconfitta potrebbe pregiudicarne il cammino verso la salvezza, dunque lotterà per ottenere almeno un pareggio contro la squadra di Inzaghi. Di seguito ecco i convocati ufficiali di mister Agostini.

PORTIERI: Aresti, Cragno, D'Aniello.

DIFENSORI: Altare, Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Goldaniga, Lykogiannis, Lovato, Walukiewicz, Zappa.

CENTROCAMPISTI: Baselli, Dalbert, Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Rog, Strootman.

ATTACCANTI: Joao Pedro, Keita Balde, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.