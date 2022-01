Inter news, Ranocchia per il sociale: gesto da applausi del difensore

Inter news: i calciatori nerazzurri si dimostrano campioni dentro e fuori dal campo.

L'Inter di Simone Inzaghi continua a stupire tutti, sia in campo che fuori. I nerazzurri infatti si sono dimostrati dei veri e propri "campioni", non solo nel calcio ma anche nel mondo del sociale, della beneficenza. Mentre la società è concentrata sul mercato (qui le ultime trattative), alcuni dei ragazzi di Inzaghi si stanno dando da fare fuori dal campo. Uno di questi è Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurri negli ultimi anni si è spesso dimostrato affidabile e soprattutto leader silenzioso all'interno dello spogliatoio. Mai una parola fuori posto, ha sempre accettato di essere una seconda scelta senza problemi e quando chiamato in causa ha sempre reagito alla grande, sfornando grandi prestazioni. Infatti, durante questa stagione è stato chiamato in causa diverse volte dal tecnico che lo ha sempre ritenuto un "usato sicuro".

L'ultima perla, quella in Coppa Italia contro l'Empoli ha confermato ulteriormente quanto detto, Ranocchia è un professionista esemplare, ma non solo. Il difensore infatti si è spesso dimostrato una grandissima persona dal cuore d'oro e l'ultima conferma arriva dal suo profilo Twitter. Il calciatore sui propri canali social ha annunciato che insieme a "Gli Insuperabili", un'associazione che da anni opera in Italia come scuola calcio per persone con disabilità fisico-motorie, ha lanciato una collezione di NFT con la sua rovesciata contro l'Empoli. Gli NFT sono dei Token virtuali, che vengono messi all'asta e permettono a chi li acquista di ottenere la firma digitale e l'esclusività di un'opera. L'intero ricavato di questa bellissima iniziativa sarà devoluto a questa speciale ONLUS.

Gesto da applausi del difensore nerazzurro che ha dimostrato di essere uomo dentro e fuori dal campo. Intanto l'Inter si gode i nuovi acquisti, dopo Gosens arriva il pupillo di Inzaghi, Caicedo (qui le ultimissime sull'attaccante).