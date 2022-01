(FLASH) Caicedo Inter, numero di maglia e prime parole da nerazzurro

Felipe Caicedo è nuovo calciatore dell'Inter da poco più di un'ora.

Un trasferimento che ha fatto senza dubbio felici sia il club milanese sia il giocatore, che non ha nascosto di essere il primo ecuadoriano della storia dell'Inter. Caicedo ha aperto l'intervista pubblicata sui canali social del club nerazzurro e sul sito ufficiale ringraziando Simone Inzaghi che ha fatto di tutto affinché la società lo prelevasse seppur in prestito fino a fine stagione.

Caicedo inoltre si è detto motivato, e a prova di ciò c'è la voglia di far gol anche prima dei minuti finali, ossia nella cosiddetta "Zona Caicedo" per via dei numerosi gol allo scadere siglati con la maglia della Lazio. Successivamente l'ormai ex Lazio ha detto di essere molto contento di ritrovare anche Joaquin Correa con la quale ha condiviso lo spogliatoio biancoceleste per tre anni. Chiosa finale sulla scelta del numero di maglia: avrà l'88.