(TMW) Mercato Inter, Pinamonti può essere la chiave per un doppio colpo

Il mercato dell'Inter passerà da Andrea Pinamonti.

L'attaccante 1999, cresciuto nel vivaio nerazzurro e attualmente in forza all'Empoli di Aurelio Andreazzoli, al termine della stagione farà ritorno alla base, ma potrebbe farlo solo di passaggio. Il tutto potrebbe essere collegato all'interesse dei vertici del club di Via della Liberazione per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, entrambi classe 1999 e di proprietà del Sassuolo. I neroverdi per cedere entrambi i propri gioiellini richiedono non meno di 60 milioni di euro, ma dall'editoriale Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb si apprende il gradimento del club emiliano proprio per Pinamonti. In questo caso, la parte cash dell'affare andrebbe a ridursi sensibilmente con l'Inter che andrebbe ad iscrivere contestualmente a bilancio una plusvalenza non indifferente.

Sempre nello stesso editoriale, il noto giornalista si è soffermato anche su Paulo Dybala e Andrea Cambiaso. Sulla Joya il concetto è molto semplice: le negoziazioni per il rinnovo del contratto erano complicate già ancor prima dell'approdo a Torino di Dusan Vlahovic, con l'Inter che fa orecchie da mercante ormai da svariate settimane. Beppe Marotta per lui stravede, ma sull'attaccante ex Palermo, fa sapere Ceccarini, ci sarebbero anche Liverpool e Manchester City.

Per quanto concerne il difensore del Genoa invece, che quest'anno in campionato ha collezionato 1 gol e 4 assist e in 22 apparizioni totali, l'Inter ha messo gli occhi su di lui anche in virtù del sempre più probabile addio di Ivan Perisic in estate. E' vero, per sostituire il croato è stato preso Robin Gosens, ma Cambiaso ad oggi rappresenterebbe un tassello supplementare che garantirebbe futuribilità (è un classe 2000) e affidabilità. Insomma, un'ottima alternativa in più.