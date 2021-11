Inter news, Inzaghi trema ancora: altri due infortuni dalle nazionali

Inter news: Simone Inzaghi trema per gli infortuni anche per Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.

Nella notte si sono giocate le amichevoli delle nazionali sudamericane che, purtroppo per l'Inter, non hanno portato buone notizie in termini di condizioni fisiche dei nerazzurri. Infatti, nel corso delle amichevoli del Cile contro l'Ecuador, partita terminata per 2-0 in favore degli ecuadoregni, e dell'Argentina contro il Brasile, partita terminata con una pareggio a reti inviolate, ci sono stati gli infortuni per Alexis Sanchez, sostituito dopo poco più di mezz'ora di gara, e quello di Lautaro Martinez, sostituito dall'altro nerazzurro Joaquin Correa alla fine del primo tempo.

Per Sanchez si tratta dell'ennesimo infortunio muscolare con la propria nazionale, mentre per Lautaro si tratta di una forte contusione. Al loro arrivo a Milano, i due giocatori verranno sottoposti ad esami per appurare quale sarà l'entità dell'infortunio, ma Simone Inzaghi non fa nemmeno in tempo a godersi il recupero di Edin Dzeko dall'affaticamento accusato nel derby contro il Milan - leggi qui le ultime sull'attaccante bosniaco -, da rinunciare sicuramente al Nino Maravilla e a rischiare di farlo anche con il Toro di Bahia Blanca.

Vedremo cosa si inventerà il tecnico nerazzurro per affrontare il Napoli di Luciano Spalletti che, dal canto suo, invece, si presenterà a San Siro con tutti gli effettivi. Dopo lo stop di Stefan de Vrij - leggi qui le novità sul difensore olandese -, altri due infortuni che non ci volevano proprio nel momento più delicato della stagione dell'Inter che dovrà affrontare la capolista e non perdere ulteriore terreno dalla vetta e poi dovrà affrontare lo Shakhtar Donetsk per riuscire a passare finalmente, dopo tre eliminazioni consecutive, il girone di Champions ed accedere agli ottavi che mancano da tantissimi anni.