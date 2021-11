Inter, l'aggiornamento che tutti attendevano sulle condizioni di Dzeko

Inter, buone notizie su Dzeko.

Il bosniaco preoccupa meno. Eppure, per giorni il nome del centravanti che tanto bene sta facendo in questi primi mesi di stagione, aveva tenuto col fiato sospeso. Invece, in vista della super sfida contro il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, Dzeko sembra correre verso il recupero. Lo riporta oggi, mercoledì 17 novembre, il Corriere dello Sport. L'ariete non ha giocato le due gare in Nazionale con la Bosnia (che è stata eliminata nelle qualificazioni ai Mondiali), e nonostante ieri Dzeko abbia lavorato in modo differenziato, sarà domenica protagonista col Napoli.

Peraltro, Dzeko ritroverà nel match di San Siro quel Luciano Spalletti con cui aveva stretto un rapporto speciale a Roma. Dzeko era il titolare inamovibile di Spalletti che arrivò, come rimarca il quotidiano, a definirlo 'Divino'. Fu poi lo stesso Dzeko a salutare Spalletti con un accorato messaggio su Twitter, quando il mister lasciò Roma.