Inter news: ecco quante partite salterà De Vrij. Sostituzione? Due opzioni

Inter news: brutte notizie su De Vrij.

L'olandese si è infortunato con la sua Nazionale. Emerge qualche certezza in più sul pecorso di recupero da un infortunio che, non gravissimo, terrà comunque il pilastro della difesa di Inzaghi lontano dal campo per un po'. Sicuramente per la sfida contro il Napoli, ma anche per la prossima gara di Champions League (decisamente decisiva) contro lo Shakhtar Donetsk. Lo stop, scrive oggi 16 novembre il Corriere dello Sport, dovrebbe essere tra i 10 e i 15 giorni.

Intanto, De Vrij è tornato ieri a Milano e si sottoporrà ad una nuova risonanza fra qualche giorno per riverificare il problema agli adduttori (leggi qui la prima diagnosi sull'infortunio).

Ma chi sostituirà l'olandese? Il quotidiano rimarca la soluzione ideale, ovvero quell'Andrea Ranocchia, da sempre all'Inter. Ma non mancano idee più creative come quella di inserire Bastoni alla guida della difesa, e completare il terzetto arretrato con Dimarco. Peraltro, proprio Dimarco è alle prese con qualche grattacapo fisico. La partita in difesa, insomma, è assai incerta, e ancora più che aperta.