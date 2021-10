Inter news, da spalla di Icardi al rinnovo: Lautaro conquista Milano

Inter news: il futuro dell'argentino si tinge di nerazzurro. Il numero 10 si è preso la scena.

Lautaro Martinez ieri (Giovedì 28 ottobre), un po a sorpresa, ha annunciato la firma sul rinnovo del contratto (QUI tutti i dettagli). Ma il suo percorso all'Inter non è sempre stato facile. Infatti, il Toro ha sempre dovuto convivere con lo status di "spalla", visti i grandi numeri 9 passati da Milano. Arrivato in Italia nel 2018 per circa 25 milioni di euro, fu subito accolto a braccia aperte dall'ex Capitano e bomber nerazzurro, Mauro Icardi. Una prima stagione da dimenticare, infatti nel 4-2-3-1 di Spalletti (l'ultimo anno all'Inter) c'era poco spazio per Lautaro che oscurato dall'attuale bomber del PSG, mise a segno solo 6 reti in 27 presenze in Serie A.

La seconda stagione arriva la svolta. Cambiano tante cose, sbarca a Milano Antonio Conte con Romelu Lukaku e Icardi vola in Francia. La musica è ben diversa per il Toro. Infatti l'ex Racing in campionato metterà a segno ben 14 reti in 35 presenze. Arriva dunque anche l'Europa, l'esordio in Champions League e l'esplosione nella coppa più ambita. Infatti, il numero 10 siglerà 5 reti (tra cui quella al Barcellona che accese i rumours di mercato). Inizia dunque l'era della Lu-La. I due si completano e insieme permettono all'Inter di portare a casa un secondo posto in campionato dietro alla Juve di Sarri. Un cammino che rimandava soltanto il discorso Scudetto. Lautaro continua a crescere e a prendersi la scena e la sua fama aumenta anche in patria. Con la Selecciòn Argentina che lo convoca fino a renderlo (ad oggi) titolare fisso di fianco a Messi.

L'anno dopo arriva lo scudetto, con addirittura il record di gol: 17. Quest'anno un nuovo scossone. Vanno via Conte e Lukaku e arrivano Inzaghi e Dzeko. Il Toro adesso è l'attaccante principe dell'Inter e nonostante qualche incertezza iniziale sul rinnovo del contratto. La firma arriva e spazza momentaneamente via tutte quelle voci di mercato che arrivavano dall'Europa. Ora Lautaro è pronto a prendersi l'Inter sulle spalle cercando di riportarla al titolo. Adesso i nerazzurri, si concentreranno su altri rinnovi, come spiegato in precedenza.