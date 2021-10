Inter news, c'è il rinnovo di Lautaro Martinez. I dettagli

Inter news, è arrivata la firma di Lautaro Martinez sul nuovo contratto che lo legherà al nerazzurro fino al 2026.

La notizia era nell'aria, e lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta aveva spesso dichiarato che l'accordo andava solo formalizzato, ma che le parti erano ormai allineate su tutto. Ebbene, Fabrizio Romano ha da poco riportato la notizia sul suo profilo Twitter secondo la quale sarebbe arrivata anche la firma. La sigla sarebbe stata apposta questa mattina. Ora manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società ,che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Non ci sono indiscrezioni circa la cifra cui ammonterebbe il nuovo stipendio, ma l'ingaggio dovrebbe essere stato aumentato fino ad una cifra che si aggira tra i 6 e i 6,5 milioni di euro. C'era il dubbio su cosa sarebbe successo in merito alla questione della clausola contrattuale, che sul vecchio accordo ammontava a 111 milioni di euro. La scelta, riporta ancora fabrizio Romano, è stata quella di eliminarla del tutto. In questo modo la società avrà maggiore potere negoziale nel caso un club dovesse farsi avanti per l'attaccante argentino. Lautaro Martinez è quindi sempre più al centro del progetto interista, dopo che un anno e mezzo fa circa era stato prepotentemente corteggiato dal Barcellona. Ora, chiuso questo rinnovo, la dirigenza potrà concentrarsi sugli altri giocatori che si avvicinano alla scadenza contrattuale. In particolare le questioni più urgenti riguardano Niccolò Barella e Marcelo Brozovic. Marotta è già al lavoro con i rispettivi entourage, ma i due centrocampisti si trovano in situazioni molto diverse tra loro (come potete leggere in questo articolo).