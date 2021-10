Inter news: non solo Lautaro e Barella, tra i rinnovi manca un nome. Il caso

Inter news: tengono banco i rinnovi contrattuali.

Ieri solo buone notizie, con il sì per Lautaro e Barella, oltre che per l'amministratore delegato Beppe Marotta. Si prosegue insieme, insomma. I nerazzurri ripartono dai loro uomini migliori. Curioso, o forse no, che le notizie siano giunte dopo che già Zhang aveva rassicurato tutti durante l'assemblea dei soci e con una lettera calda indirizzata dai tifosi (clicca qui per tutte le parole di Zhang).

C'è un terzo caso, fra i calciatori, che però non è ancora definito. Riguarda Marcelo Brozovic. Anche il croato è alle prese col rinnovo, ma non ci sono ancora certezze. La Gazzetta dello Sport spiega: "La terza partita è ancora (quasi) tutta da giocare. L’Inter e Brozovic si incontreranno a breve, alla presenza del papà del giocatore e dell’avvocato di famiglia. Qui il centrocampista scoprirà le carte: alla società non ha ancora fatto pervenire una richiesta ufficiale. Ma in casa Inter non pensano che dietro ci sia un altro club: il ritardo è semmai dovuto ai continui cambi di agente del centrocampista".

Si attende dunque il terzo sì di peso, dopo quelli che hanno riguardato Lautaro e Barella (leggi qui tutto sulla serata magica di ieri). L'Inter - specifica il quotidiano - ha fiducia anche su Brozovic. Tempi? Possibilmente entro Natale. "La penna ha inchiostro sufficiente per un terzo autografo", chiarisce il giornale oggi in edicola. Ci vorrà sicuramente qualche settimana in più, ma l'epilogo potrebbe essere analogo. Intanto, chi come il Toro ha già rinnovato, ha espresso la sua soddisfazione (clicca qui per le parole dell'argentino).