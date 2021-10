Inter news, cosa ha fatto Dzeko. Risponde così a Lukaku

Inter news: 'Cosa ha fatto Edin Dzeko. Ecco la sua risposta a Romelu Lukaku' verrebbe da dire leggendo i numeri del cigno di Sarajevo in questa prima parte della stagione nerazzurra.

I numeri (da sempre e per sempre) sono infatti giudici senz'appello. Dzeko, fino a oggi, ha giocato nove partite su 11 partendo titolare nell'Inter. "Niente male - sottolinea la Gazzetta dello Sport - per un attaccante di 35 anni che finora ha sempre marcato presenza e su cui evidentemente c’era troppa diffidenza, soprattutto in relazione al fiuto per il gol". Le reti, appunto. Fino a oggi Dzeko ne ha segnate sette. E ha anche fornito tre assist ai compagni. "A valorizzare ancor di più il rendimento di Dzeko è, appunto, il confronto con il primo Lukaku. "Un parallelismo - scrive il quotidiano sportivo - che stravince il bosniaco in tutti i principali indicatori: nelle sue prime 11 uscite ufficiali con l’Inter, il belga ha infatti segnato meno (5 reti in tutto), peraltro senza servire alcun assist. Pressoché identici i dati relativi alle presenze da titolare e al minutaggio, ma anche questo va a vantaggio dell’ex giallorosso, gravato dalla bellezza di ben sette anni in più sul groppone".

L'analisi della Gazzetta dello Sport, come specificato nell'articolo di Adriano Seu, non intende stabilire chi sia più forte o funzionale "piuttosto - scrive il giornalista - capire quanto possa dare Dzeko all’Inter. In questo senso, finora il bosniaco ha forse superato le attese, incidendo direttamente in almeno due occasioni (contro Atalanta e Sassuolo) e interrompendo il lungo digiuno nerazzurro in Europa con la prima rete allo Sheriff. Nello stesso arco di tempo, invece, Lukaku risultò decisivo solo in una circostanza, nel successo esterno a Cagliari alla seconda giornata di campionato, su rigore".

Intanto, ieri sera (mercoledì 20 ottobre, ndr), Lukaku è stato costretto a uscire prima del tempo durante il match di Chamions League fra il Chelsea e il Malmo. Qui potete trovare il nostro articolo.