Ultim'ora, infortunio per Lukaku! Il belga costretto ad uscire dal campo

Infortunio alla caviglia per Romelu Lukaku.

L'ex attaccante dell'Inter, impegnato questa sera nela partita di Champions League contro il Malmoe, si è fatto male in occasione dell'azione che ha portato, poi, al calcio di rigore trasformato da Jorginho e che ha portato il Chelsea sul 2-0 contro la squadra svedese.

Nelle prossime ore si capirà di più sull'entità dell'infortunio, intanto il giocatore è stato, ovviamente costretto a lasciare il campo. Prosegue il momento no per Lukaku, dunque, dopo i tanti turni segna segnare con il Chelsea e le parole di Tuchel che hanno testimoniato una stanchezza mentale per l'attaccante, adesso anche un infortunio che si spera possa non essere grave.