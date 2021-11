Inter-Napoli probabili formazioni: scelto il sostituto di De Vrij

Inter-Napoli, in attesa del rientro di tutti i nazionali Simone Inzaghi è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Sfida importantissima per i nerazzurri per accorciare le distanze sulle prime della classe e tornare in ‘zona scudetto’. Domenica l’Inter sarà costretta a rinunciare all'infortunato Stefan De Vrij (qui il punto sulle sue condizioni) e molto probabilmente anche ad Alexis Sanchez, alle prese con un problema muscolare. Non ci dovrebbe essere nessun problema per Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko nonostante i problemi fisici rimediati in nazionale (qui l’aggiornamento). Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il solito 3-5-2 con Ranocchia al centro della difesa tra Skriniar e Bastoni davanti a Samir Handanovic. Sulla fascia destra Darmian favorito su Dumfries mentre a sinistra confermato Perisic. In mezzo al campo Brozovic, Barella e Calhanoglu. In attacco Dzeko e Lautaro.

Luciano Spalletti verso il collaudato 4-2-3-1 con Il trio Politano-Zielinski-Insigne a supporto dell'unica punta Osimhen. In mediana ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz. Al centro della difesa Rrhamani e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Ospina in porta.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.