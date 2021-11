Infortunio De Vrij, arriva l’esito della risonanza: tegola per Inzaghi

Infortunio De Vrij, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del difensore olandese dopo il problema alla coscia destra rimediato in nazionale.

Come riferito da Sport Mediaset, il difensore si è sottoposto in mattinata ad una risonanza magnetica che fortunatamente non avrebbe stiramenti ma un risentimento muscolare. Sospiro di sollievo per i nerazzurri ma che resta comunque una brutta tegola per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni contro Napoli e Shakhtar Donetsk di mercoledì prossimo. Stando alle ultime indiscrezioni, De Vrij dovrà resterà fuori per almeno 10 giorni, sicuramente salterà la sfida contro il Napoli dell’ex dal dente avvelenato Luciano Spalletti (qui l’approfondimento sul tecnico toscano) e la sua presenza per il match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro gli ucraini è a forte rischio. La speranza è quello di riuscirlo a recuperare pienamente per la trasferta contro il Venezia in programma l prossimo 27 novembre. Le sue condizioni verranno comunque rivalutate dallo staff medico nerazzurro nei prossimi giorni, ma il peggio sembrerebbe scongiurato. Contro gli azzurri il suo posto nel trio difensivo dovrebbe essere preso da uno tra Andrea Ranocchia e Federico Dimarco.

Arrivano invece notizie confortanti sulle condizioni di Alessandro Bastoni, rientrato in anticipo a Milano dopo il problema muscolare riscontrato in nazionale. Il difensore ha svolto un lavoro personalizzato e, salvo imprevisti, dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per la delicata sfida contro il Napoli in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 (leggi qui le ultime indiscrezioni sula formazione).