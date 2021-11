Inter, aggiornamenti su Lautaro e Sanchez: a disposizione contro il Napoli?

Inter, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez in vista del big match contro il Napoli.

Entrambi i giocatori hanno rimediato un problema fisico con le rispettive nazionali e sono in dubbio per domenica (clicca qui per leggere la notizia). Il loro rientro a Milano è previsto per domani e lo staff medico nerazzurro starebbe monitorando le loro condizioni a distanza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda Lautaro Martinez. Il Toro è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo del match tra Argentina e Brasile dopo alcuni duri tackle subiti. Stando alle ultime indiscrezioni non si tratterebbe di nulla di grave ma di una semplice contusione e dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro il Napoli. Resta incerto, invece, l’entità dell’infortunio rimediato da Alexis Sanchez, alle prese con un problema muscolare alla coscia destra. L’ex Manchester United si sottoporrà ad alcuni esami strumentali, la speranza è che si tratti di una contrattura. La sua presenza per domenica è in forte rischio.

Buone notizie anche per Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, rientrati in anticipo dalle rispettive nazionali per problemi fisici. I due giocatori, riporta la rosea, hanno svolto anche oggi un lavoro personalizzato ma a partire da domani dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo e saranno dunque a disposizione con il Napoli.