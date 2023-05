di Redazione, pubblicato il: 06/05/2023

(Inter) Big match all’Olimpico con vista sul quarto posto valido per la Champions del prossimo anno.

Josè Mourinho affronterà i nerazzurri con la squadra menomata dagli infortuni, specie in difesa. Assenti certi Celik e Llorente mentre per Smalling saranno decisive le ultime ore. Lo stesso dicasi per El Shaarwy uscito a Monza per un acciacco muscolare. I giallorossi recuperano però Matic dopo la squalifica, pedina importantissima nello scacchiere dello Speciale One.

Tegola in vista invece per mister Inzaghi, costretto a lasciare a Milano Danilo D’Ambrosio anche lui alle prese con i muscoli non a posto.