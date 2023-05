Statistiche Roma Inter, all’Olimpico sempre sfide accese: gli ultimi match

di Simone Salines, pubblicato il: 06/05/2023

STATISTICHE ROMA INTER – In occasione della gara odierna, andremo ad analizzare gli ultimi scontri diretti in casa dei giallorossi.

E’ una sfida tutt’altro che banale quella che ogni anno vede confrontarsi Roma ed Inter, a prescindere dalla competizione in cui si gioca. Se poi a tutto ciò si aggiunge anche il fattore campo, per chi gioca in trasferta conquistare i tre punti diventa parecchio complicato. Oggi le due compagini si giocano una bella fetta di stagione, con il piazzamento tra le prime quattro voluto fortemente da entrambe.

Statistiche Roma Inter, gli ultimi scontri diretti avvenuti nella capitale

L’analisi di oggi, ha il preciso intento di sottolineare lo spettacolo che sia Roma che Inter sono in grado di regalare. Partiamo dal match avvenuto all’inizio della stagione 2017/2018, con gli ospiti che trionfarono 1-3 grazie alla doppietta di Mauro Icardi e alla rete di Matias Vecino. Per i padroni di casa, a marcare il cartellino fu Edin Dzeko (all’epoca ancora in forza ai capitolini).

L’anno successivo la sfida terminò in pareggio, più precisamente 2-2, con Aleksandar Kolarov, Cengiz Under, Keita Balde e Mauro Icardi protagonisti. La particolarità di questa sorta di derby creatosi, è che il risultato di 2-2 avvenne anche l’anno successivo (in gol Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku) e nella stagione 2020/2021 (in questo caso ad apporre la propria firma furono Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Milan Skriniar e Achraf Hakimi).

Infine arriviamo all’ultimo scontro diretto più recente, quello terminato con un sonoro 0-3 in favore dei nerazzurri con reti di Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e l’ex Edin Dzeko.