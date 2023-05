Roma-Inter, novità sulle condizioni di D’Ambrosio. Per la partita di domani…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/05/2023

Roma-Inter, Danilo D’Ambrosio non parte con la squadra. La vittoria per 6-0 allo stadio Bentegodi da parte della squadra nerazzurra, ha portato sicuramente entusiasmo in casa Inter. Una partita vinta e giocata in modo convincente. Ma, se il risultato rotondo ha fatto sì che ci fosse questo entusiasmo, si è presentata una nota stonata.

Si tratta dell’affaticamento muscolare accorso a Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad uscire precauzionalmente dal campo e in questi giorni si è valutato se portarlo con la squadra a Roma. Inzaghi, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha propeso per lasciare il giocatore a Milano in via precauzionale, in modo da poterlo recuperare per il derby di Champions League.

Di conseguenza, per domani, le scelte in difesa e sulle fasce sono quasi obbligate dal momento che oltre a D’Ambrosio, mancheranno anche Skriniar e Gosens. Davanti ad Onana dovrebbero esserci Darmian, de Vrij o Acerbi e Bastoni. Mentre gli esterni dovrebbero essere Dumfries e Dimarco, con Bellanova e Zanotti come alternative.