Inter, Marotta attento! Lukaku vuol portarti via altri due big

Romelu Lukaku potrebbe rivelarsi la minaccia principale per l'Inter.

Il belga, come ci riporta Cittaceleste, avrebbe consigliato profili come Milan Skriniar e Alessandro Bastoni per potenziare la difesa di Thomas Tuchel. L'attaccante, trasferitosi al Chelsea in estate per 115 milioni di euro, ne parliamo qui, vorrebbe portare a Londra i sue due ex compagni di squadra.

L'intenzione degli Zhang, però, è quella di non apportare modifiche al reparto difensivo, ritenuto fondamentale per il progetto di Simone Inzaghi. Inoltre, il rinnovo del difensore ex Atalanta, ve lo spieghiamo in questo articolo, dovrebbe far dormire tranquillamente i tifosi nerazzurri. Il calciatore ha un contratto con il club milanese fino al 2024 e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro annui.

Non dovrebbe lasciare la Pinetina neanche Milan Skriniar. Il difensore slovacco è stato il migliore in campo nel match di Champions League perso per una rete a zero contro il Real Madrid. La sua volontà, come spesso ha ribadito, è quella di restare a Milano ancora a lungo. Inoltre, durante la scorsa estate sarebbero state rifiutate varie offerte provenienti dalla Premier League e dalla Liga.

Lo slovacco è poi un candidato per ricevere la fascia da capitano ora detenuta dal portiere Samir Handanovic. La società nerazzurra, infatti, starebbe pensando di consegnarla, dopo il 2022, all'ex Sampdoria o al centrocampista Nicolò Barella.