Lukaku: “Ero felice all’Inter, ma il Chelsea è l’occasione della vita”

Cresce l’attesa in casa Chelsea in vista del derby londinese contro l’Arsenal, match in cui dovrebbe esordire il nuovo acquisto Romelu Lukaku, arrivato dall’Inter per ben 115 milioni di euro. Un addio ai nerazzurri che sembrava impensabile fino a qualche settimana fa, ma la volontà del giocatore di tornare nel club nel quale è cresciuto è stata decisiva.

Il belga è tornato a parlare del suo addio all’Inter, ribadendo le ragioni che l'hanno indotto a lasciare i nerazzurri per tornare al Chelsea nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva alla tv ufficiale dei blues. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Sebbene a Milano mi sentissi molto bene, per me era l'occasione della vita. Questo club significa tutto per me, è stato cruciale avere I'opportunità di tornare. L'anno scorso ho vinto lo Scudetto, tutto andava bene, I'unico club per cui avrei potuto lasciare I'Inter era proprio il Chelsea. Questo è stato ciò che ho davvero detto al mio agente e tutti lo sapevano, dunque quando ho saputo dell’interesse ho detto di ascoltare. Al Chelsea posso avere l’opportunità di riscattarmi, spero anche di vincere”.