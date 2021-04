Bastoni Inter, raggiunta l’intesa per il rinnovo. Stipendio da Top

L’Inter ha raggiunto l’intesa definitiva con Alessandro Bastoni per il rinnovo del contratto. Il classe ‘99, nonostante la sua giovane età, si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo.

Il giocatore, approdato in nerazzurro la scorsa stagione dopo un’ottima stagione in prestito a Parma, è da subito riuscito a conquistarsi un posto da titolare nell’undici di Antonio Conte. Le prestazioni di Bastoni non sono passate inosservate in Europa e per questo motivo i nerazzurri avrebbero deciso di blindarlo offrendogli uno stipendio da top player.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro firmerà un nuovo accordo fino al 2024 a quasi 4 milioni di euro a stagione. Un sostanziale aumento dell'ingaggio rispetto ai 1.5 milioni di euro percepiti attualmente. L’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare al termine della stagione, Bastoni è il presente e il futuro dei nerazzurri