di Redazione, pubblicato il: 25/03/2023

(Inter) Un grave lutto ha colpito l’ambiente interista. In un incidente stradale vicino a Lecco ha perso la vita ieri sera Alessandro Dallatorre di 26 anni, dirigente accompagnatore dei giovanissimi Under 9 e Under 14.

L’incidente è avvenuto in una galleria, un frontale con una utilitaria che proveniva in senso opposto. Il frontale non ha dato scampo a Dallatorre, morto sul colpo.

In segno di lutto il club nerazzurro ha sospeso tutte le attività della fascia preagonistica maschile e femminile in programma oggi.

Dallatorre era laureato in scienze politiche alla Cattolica ed aveva già maturato una lunga esperienza nelle giovanili di squadre minori.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.