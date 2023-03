Inter, nome a zero per la difesa: è sfida al Barcellona, ma ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2023

Inter, nome nuovo a parametro zero per la difensa nerazzurra. La prossima estate di mercato, per la società di viale della Liberazione, sarà un momento molto delicato per allestire una rosa che possa essere competitiva per la lotta al quarto posto. Sono tanti i giocatori della rosa interista in scadenza di contratto o con un riscatto dal prestito pendente.

Ecco perchè, proprio per questo motivo, il rischio è di dover rifondare ex novo quasi tutto il reparto arretrato. Proprio in queste ore, intanto, si sta facendo avanti una voce su un giocatore che è sempre piaciuto in viale della Liberazione e che, questa volta, potrebbe arrivare a parametro zero, rappresentando un’ottima occasione. Ma solo ad una condizione.

Inter, per la difesa si punta ad un nome a parametro zero: è sfida al Barcellona per il giocatore

In viale della Liberazione ci si prepara a programmare la prossima sessione di calciomercato. La dirigenza nerazzurra dovrà provare a fare l’ennesimo miracolo per consentire alla squadra di poter puntare alle prime posizioni in classifica ed ottenere l’accesso alla Champions League. Per questo, tra le occasioni a parametro zero, la Gazzetta dello Sport, porta in auge un nome nuovo dalla Spagna.

Si tratta del difensore centrale dell’Athletic Bilbao, Inigo Martinez. Lo spagnolo, dopo un grave infortunio, ha riconquistato anche la maglia della propria nazionale e, per la prossima stagione, si è promesso al Barcellona. Di fatto, però, il club blaugrana, ha problemi a tesserare i calciatori, a causa del Fair Play Finanziario. Per questo l’Inter rimane sorniona in attesa di capire gli sviluppi ed, eventualmente, cercare di approfittarne.