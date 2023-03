Mercato Inter, ghiotta occasione per l’attacco: Marotta vuole il top player

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2023

Mercato Inter, ghiotta occasione a parametro zero per l’attacco. La prossima estate, per la dirigenza nerazzurra, sarà particolarmente delicata nell’allestimento di una rosa che possa essere competitiva per raggiungere le prime quattro posizioni. Infatti, tanti sono i giocatori in scadenza o su cui si sta riflettendo per capire se potranno far parte della rosa futura.

In casa nerazzurra, un reparto di cui si parla molto è quello offensivo. Infatti, fermo restando che Lautaro sarà il punto fermo della prossima Inter, ci sono dubbi sugli altri attaccanti. Lukaku potrebbe ritornare al Chelsea, Dzeko è alle prese con il rinnovo e Correa, dopo due stagioni non all’altezza, è fuori dai piani del club. Intanto, ecco che dal mercato potrebbe prospettarsi una ghiotta occasione.

Mercato Inter, Marotta fiuta un top player a parametro zero per la prossima stagione: ecco di chi si tratta

Marotta e Ausilio, saranno chiamati agli ennesimi salti mortali nella prossima sessione di mercato. I due dirigenti dovranno rispettare i paletti che imporrà il presidente Steven Zhang e dovranno cercare di creare le condizioni adatte per arrivare in zona Champions League. Ecco perchè, tra le occasioni favorevoli di mercato, potrebbe esserci la pista che porta a Pierre Aubameyang.

L’attaccante gabonese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in rotta con il Chelsea e vorrebbe arrivare alla risoluzione contrattuale per potersi liberare del contratto in scadenza nel giugno del 2024. L’Inter è da sempre molto interessata a lui ed è per questo che a giugno, si verificassero queste condizioni, potrebbe esserci una trattativa per portarlo a Milano (città che, tra l’altro, il giocatore conosce benissimo).