Zhang-Inter, problemi con il rifinanziamento di Oaktree: il possibile scenario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2023

Zhang-Inter, ci sono problemi con il rifinanziamento del prestito di Oaktree. Come si sa da tempo, nel maggio del 2021, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte del fondo Oaktree del valore di 275 milioni di euro. Tutto ciò, attraverso la controllante Great Horizon per ovviare ai problemi di cassa del club amplificati ancor di più dalla crisi dovuta al Covid.

In questi mesi, inoltre, si è anche parlato molto di una possibile cessione della società di viale della Liberazione da parte dello stesso Steven Zhang, che ha dato mandato ai due advisor, Reine Gruop e Goldman Sachs, per trovare un nuovo proprietario. Di fatto, però, le due questioni sopra elencate sono connesse tra loro. Ed è per questo che si potrebbe prospettare uno scenario inaspettato fino a qualche tempo fa.

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro difficilmente riuscirà a rifinanziare il debito con Oaktree: lo scenario

Dunque, nei giorni scorsi, il quotidiano specializzato, Il Sole 24 Ore, ha parlato della possibilità, da parte del presidente Steven Zhang, di rifinanziare il debito con il fondo Oaktree. Di fatto, però, tutto questo diventa di giorno in giorno sempre più complesso, visto che i tassi di interesse sono cresciuti vertiginosamente e già adesso, lo stesso presidente, dovrà pagare con un interesse al 12%.

Ecco perchè, secondo quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, sarà complesso ottenere tutto ciò. Anzi, se davvero Zhang non riuscisse ad adempiere ai propri obblighi, sarà Oaktree ad avere in mano le quote del club nerazzurro e a provare prima a mettere a posto i conti e poi a cedere le quote. Insomma, una situazione delicata che si fa di giorno in giorno sempre più intricata.