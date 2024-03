Inter, Inzaghi rischia contro il Bologna: quanto turn-over per domani! La probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/03/2024

Inter, Inzaghi farà parecchio turn-over contro il Bologna. Nonostante il grande vantaggio sulle inseguitrici, la partita di domani contro la squadra di Thiago Motta rappresenta un impegno molto importante per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi, infatti, ha negli emiliani una formazione che rappresenta una vera e propria bestia nera. All’andata, i rossoblù, sono riusciti a rimontare il doppio vantaggio di Lautaro e compagni. Mentre in Coppa Italia sono riusciti ad eliminare dalla competizione i nerazzurri detentori del titolo da due stagioni.

Servirà la massima attenzione e la scelta dei migliori uomini. E proprio a tal proposito, Simone Inzaghi dovrebbe propendere per una formazione dai grandi cambiamenti che potrebbero sicuramente rappresentare un rischio per i nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, in porta dovrebbe scendere in campo Sommer. Il terzetto arretrato dovrebbe vedere Bisseck, Acerbi e Bastoni. I cinque in mezzo, invece, dovrebbe essere Darmian, Barella, Asllani, Klaassen e Carlos Augusto. In avanti, la coppia dovrebbe essere composta dal grande ex Marko Arnautovic e da Marcus Thuram.

Insomma, tanti cambiamenti e grandi rischi. Una partita per cui c’è bisogno dei tre punti per accorciare ulteriormente la distanza che separa i nerazzurri dal ventesimo tricolore e dalla seconda stella. Con un occhio, inevitabilmente, alla partita contro l’Atletico Madrid.