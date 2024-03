Inter, 116 candeline per un amore senza tempo

Inter, 9 marzo 1908. Da 116 anni i colori nerazzurri fanno battere il cuore di milioni di tifosi. Il club festeggia il compleanno con un comunicato sul sito ufficiale.

Viverla, fin da piccoli.

Non abbiamo altro modo per essere interisti. E lo siamo in una maniera che ci determina, anche agli occhi degli altri, che ci guardano sempre attraverso una lente nerazzurra. “L’Inter ha vinto, chissà come è felice”: è un pensiero che facciamo maturare in chi ci conosce, in chi ci sta attorno.

La storia dei nostri colori è quella scritta da personaggi che hanno ispirato, in campo e fuori. Giorgio con i soci fondatori ha scelto i nostri colori, Virgilio è stato un capitano coraggioso in campo e al fronte, Peppìn è stato il primo, imprendibile, campione, del nostro calcio.

Abbiamo imparato fin da piccoli tutto il dizionario nerazzurro. È nostro, è un linguaggio che ci contraddistingue, che è universale per la famiglia degli interisti. Famiglia: quello che ci lega è un sentimento forte, identitario, pieno di valori che sventoliamo con orgoglioiì.