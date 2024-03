Inter, caccia al biglietto più prezioso, tutti i dettagli

di Redazione, pubblicato il: 09/03/2024

(Inter) Le tabelle dei pronostici hanno ipotizzato che l’Inter possa conquistare matematicamente lo scudetto nel derby del 20/21 aprile. Basta questo per rendere febbrile fin da subito la caccia al biglietto per la prossima stracittadina. Il club nerazzurro ha diffuso i dettagli per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti.

Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni: ci sono partite che possono regalare momenti indimenticabili ed emozioni profonde. Il derby di Milano è tutto questo e anche molto di più: è una storia centenaria di campioni, di vittorie e di interismo. Si giocherà in casa del Milan: per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.

La data e l’ora sono ancora da confermare (si giocherà nel weekend del 20-21 aprile) e in attesa di comunicazioni ufficiali, prende il via la vendita dei biglietti del settore ospiti.

Da martedì 12 marzo i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket). Sono previste cinque fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2023/24 fino alla vendita libera.

Ecco nel dettaglio le varie fasi, le date e tutte le informazioni necessarie all’acquisto.

Tutti i biglietti verranno emessi in formato PDF e non saranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

LE FASI DI VENDITA

Fase 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 23/24

Dalle ore 12:00 di martedì 12 marzo e fino a giovedì 14 compreso, solo gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, usando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento.

Fase 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 23/24

Dalle ore 12:00 di venerdì 15 marzo la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 23/24, di qualsiasi settore.

Fase 3 | Soci Inter Club 23/24 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di martedì 19 marzo la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 23/24 (attivi entro il 10 marzo compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

Fase 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di venerdì 22 marzo potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

Eventuale vendita libera

Dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo gli eventuali tagliandi residui saranno offerti in vendita libera.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket.

Il cambio utilizzatore non è al momento concesso. Nel caso in cui sarà consentito, sarà possibile cedere il biglietto una sola volta e sul sito vivaticket.com