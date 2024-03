Inter a Bologna, Thiago Motta prepara la trappola

di Redazione, pubblicato il: 09/03/2024

L’Inter scenderà in campo stasera a Bologna in un Dall’Ara vestito a festa. Stadio sold out da tempo, coreografia a 360 gradi per incitare i ragazzi di Thiago Motta che stanno tenendo un passo di marcia di altissimo livello. 6 vittorie consecutive, terza difesa della serie A, addirittura prima difesa nelle gare interne con soli 7 gol subiti, il quarto posto che vale la Champions League è ampiamente confortato dai numeri.

L’allenatore protagonista del Triplete nerazzurro ha costruito un giocattolo perfetto e camaleontico, un 4-2-3-1 capace di mutare più volte nella stessa partita grazie all’inserimento dei difensori, Calafiori in primis.

L’Inter dal canto suo arriva in Emilia forte del vantaggio di 15 punti sulla Juventus che permette a Inzaghi ed ai suoi di approcciarsi al match con relativa serenità anche in vista del ritorno di Champions a Madrid di mercoledì prossimo.