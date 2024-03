Inter-Bologna, è la partita di Fabbian: i nerazzurri hanno chiaro il piano su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/03/2024

Inter-Bologna, è la partita di Fabbian. Domani sera alle ore 18, allo stadio Dall’Ara, andrà in scena la partita tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Thiago Motta, in una sfida dai grandi contenuti. I nerazzurri, infatti, sono la capolista indiscussa del campionato. Ma contro il Bologna, Lautaro e compagni, corrono sempre molti rischi e spesso non riescono a fare il risultato, come accaduto nelle ultime stagioni.

Anche all’andata e in Coppa Italia, i rossoblù sono riusciti a pareggiare in rimonta e ad eliminare i nerazzurri detentori del titolo da due anni. Per questo servirà la miglior versione dell’Inter e la massima cura ad ogni dettaglio e ogni situazione di gioco. Intanto, quella di domani, sarà di certo una partita particolare per Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista del Bologna, infatti, è un ex, essendo un canterano nerazzurro.

Non solo, ma il club di viale della Liberazione vanta su di lui una recompra pari a 12 milioni. Una cifra parecchio abbordabile e bassa, visti i miglioramenti del classe 2003 e il valore reale che ha assunto. L’intenzione di Marotta e Ausilio, secondo gli accordi stabiliti, è quella di tenere ancora un anno in Emilia il ragazzo, per poi esercitare il riacquisto. Insomma, domani avversari, ma in futuro, molto probabilmente, dalla stessa parte. L’Inter guarda con attenzione e interesse i miglioramenti di Fabbian.