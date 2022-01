Inter-Empoli formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover, out Bajrami

Inter-Empoli, manca pochissimo al fischio d’inizio del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra vincente affronterà al turno successivo una tra Roma e Lecce.

Ecco di seguito riportate le scelte di formazione di Simone Inzaghi ed Aurelio Andreazzoli. Nerazzurri in campo con il solito 3-5-2 ma con un massiccio turnover per far riposare i titolarissimi. In porta c’è Radu, all’esordio stagionale. Davanti a lui D’Ambrosio, Ranocchia e Dimarco nel trio difensivo. In mezzo al campo Vidal con Gagliardini e Vecino, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries a destra e Darmian a sinistra. Attacco tutto argentino con Lautaro e Correa.

I toscani schierano il 4-3-1-2 con Zurkowski a supporto della coppia Pinamonti-Cutrone. In mediana Stulac con Asslani e Bandinelli. Difesa a quattro composta da Fiammozzi a destra, Romagnoli e l’obiettivo Viti centrali (qui il nostro focus sul talento ), Marchizza a sinistra. Tra i pali Furlan.

INTER (3-5-2): Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa. (A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Kolarov, Barella, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez). All. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiammozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. (A disp. Vicario, Ujkani, Ismajli, Tonelli, Damiani, Ricci, Bajrami, Henderson). All. Andreazzoli.