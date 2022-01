Inter-Empoli: occhi su un centrale di Andreazzoli. L'erede di Bastoni?

Inter, stasera andrà in scena l’impegno di Coppa Italia contro l'Empoli (qui le ultime di formazione), ma oltre ai nerazzurri in campo ci sarà da lavorare anche per la dirigenza.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato dei campioni d’Italia infatti osserveranno con attenzione la partita di Mattia Viti: il nome del 19enne difensore toscano, in odore di U21, è cima alla lista del club del domani, con un’operazione simil Bastoni. Classe 2002, ha già collezionato dieci presenze in questa stagione, la prima in assoluti in Serie A della sua carriera.

Per il centrale azzurro, la dirigenza dell’Inter sta pensando di mettere in atto un’operazione in stile Alessandro Bastoni. Sul numero 95 dell’Inter, infatti, era stato fatto un investimento importante da molti considerato “prematuro”, vista la poca esperienza all’epoca del ragazzo. Girato in prestito al Parma, una volta tornato a Milano è poi diventato titolare nella formazione nerazzurra sotto la guida di Antonio Conte. Stesso destino potrebbe dunque toccare anche a Viti.

Il difensore di Andreazzoli viene considerato il nuovo Bastoni per alcune speculari caratteristiche e non a caso l’Inter - tra le altre big - gli ha messo gli occhi addosso da diversi mesi. Mancino eccellente, tra le tante doti ha l’invidiabile caratteristica di sapere costruire dal basso, tecnica purissima e coraggio contro qualsiasi tipo di pressing. Secondo uno studio di match-analysis britannico Viti viene considerato tra i migliori in Europa per il dribbling e la qualità in fase di costruzione. I due cartellini ravvicinati contro il Sassuolo sono un’eccezione rispetto alla sua predisposizione a difendere in modo pulitissimo, alla larga da provvedimenti che possano macchiare la sua fedina calcistica. Un motivo in più per spiccare molto presto il volo, alle condizioni dell’Empoli.

Intanto stasera Marotta, Baccin e Ausilio lo osserveranno sul manto verde di San Siro. Viti, destino nerazzurro?