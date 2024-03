Inter, Calhanoglu a tutto tondo: dallo scudetto all’eliminazione in Champions. E sul suo futuro in nerazzurro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/03/2024

Inter, Calhanoglu parla dello scudetto e del suo futuro. Impegnato con la propria Nazionale nella partita contro l’Ungheria, al termine della gara, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, si è fermato a parlare con i giornalisti. Il giocatore, ai microfoni di SportMediaset, ha trattato svariati temi, dallo scudetto vicino con l’Inter, all’eliminazione dalla Champions League contro l’Atletico Madrid, fino al suo futuro.

Ecco le parole di Calhanoglu: “Manca poco ma ci sono ancora altre partite importanti, ci penseremo. Vincere lo scudetto contro il Milan? No, vediamo… sono calmo come tutta la squadra. Pensiamo solo a noi stessi. L’eliminazione in Champions League? Ci abbiamo provato, il calcio è così. Siamo usciti, dobbiamo provarci l’anno prossimo. Rimanere all’Inter anche l’anno prossimo? Sì certo”.

Insomma, dalla parole del centrocampista turco c’è tanta voglia di chiudere quanto prima il discorso scudetto e di provare nuovamente a vincere la Champions League con i colori nerazzurri, anche se non sarà affatto facile, ovviamente. La sua permanenza non è messa in discussione e anche per l’anno prossimo, Calhanoglu, sarà uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi che si gode il proprio regista nella fase migliore della propria carriera da quando gioca a calcio. Calhanoglu-Inter, un binomio che continuerà ancora.